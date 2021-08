Carl Lewis - Mike Powell 1991: Die bitterste Niederlage einer Ikone

Powell hadert auch deshalb mit seinem Vermächtnis, weil er das Gefühl hat, dass er noch weitere Sprünge in sich gehabt hätte: “Ich habe damals den Weltrekord in Reichweite für die anderen liegen lassen.” In die Nähe kam allerdings lange keiner mehr: 30 Jahre nach dem Taifun von Tokio reichten Olympiasieger Miltiadis Tendoglou aus Griechenland an gleicher Stelle 8,41 Meter.