Leichtathletik-Wunderkind räumt bei EM doppelt ab

Mattia Furlani spielte zunächst Basketball, ehe er 2020 eine Leistungsexplosion in der Leichtathletik feststellte. Mit 16 Jahren übersprang er 2,18 Meter und stellte so einen italienischen Jugendrekord im Hochsprung auf. Die 100 Meter lief der junge Athlet in 10,64 Sekunden.