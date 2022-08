Leichtathletik-Eklat: Nicht-Nominierung von Kugelstoßer Zimmermann für Heim-EM! DLV schuld?

Diesen Platz hatte er zur Deadline am 26. Juli zwar nicht - auf Platz 27 war er aber der erste Nachrücker. Zudem war er zuvor bereits deutlich höher platziert. Das Problem: Der Verband hatte ihm versichert, dass noch ein Athlet aus den Top 26 abgemeldet werden würde. So trainierte Zimmermann „auf eigene Kosten“ am Stützpunkt in Kienbaum.