Nach Debakel bei Leichtathletik-WM: Deutsche Stars um Drechsler & Vetter sprechen Klartext

So kann der 29-Jährige die Gewichtung vieler seiner Kollegen und des DLV nicht nachvollziehen. „Der Leichtathletik-Verband wird sich auf die Europameisterschaft freuen, weil dort unsere Medaillenchancen besser ausfallen. Aber wollen wir uns an einer EM messen oder an einer Weltmeisterschaft? Ich denke da eher an Zweiteres.“