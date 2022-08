Leichtathletik-EM: "Knallhartes Geschäft" - Marathon-Europameister Richard Ringer spricht über Gold-Coup

Ringer: Die European Championships sind ein Super-Event, aber mit nicht ganz so vielen Sportarten. Man muss bedenken, dass es daher auch nicht so viele Sportler wie bei den Olympischen Spielen sind, aber es sind immerhin über 4000. Ich glaube auch, dass es unserer Infrastruktur guttun würde. Wenn man sich überlegt, wo die Spiele sonst ausgetragen werden, wo die Spielstätten anschließend gar nicht mehr gebraucht werden - das ist in Deutschland definitiv nicht der Fall. Außerdem ist die Euphorie jetzt durch die European Championships natürlich riesig. Wenn man sieht, was in Rio und in Athen passiert ist - das ist schlimm. Das ist eine totale Verschwendung.