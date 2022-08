Leichtathletik-EM: Was ein englischer Weltmeister an den Fans in München "ein bisschen schade" findet

Jake Wightman: Zu Beginn der Saison standen die Commonwealths und die Europameisterschaften an. Ich wusste, dass es schwierig sein würde, die 1500 m in allen Wettbewerben zu laufen. Ich wollte die 1500 m unbedingt bei der WM laufen und über die Distanz bei den Commonwealths in Birmingham gewinnen. Alles, was ich jetzt hier mache, sind die 800 m. Ich war mir allerdings gar nicht sicher, ob ich über die kürzere Distanz überhaupt für den Startplatz ausgewählt werde. Mental ist es wirklich schwer, drei Meisterschaften in einer Disziplin innerhalb von etwa zwei Monaten zu absolvieren. Es ist einfach schön, auch mal was anderes zu machen und ich hoffe, dass es mit den 800 m auch in Zukunft gut läuft.