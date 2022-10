Doping-Wahnsinn in Kenia: Experte für Doping schlägt Alarm! "Da läuft alles rein, was möglich ist"

Fritz Sörgel: Früher hat man den Kenianern die Leistung aufgrund ihres Körperbaus und ihrer kärglichen Umgebung abgenommen, wo sie sich durchgebissen haben. Aber jetzt laufen sie Rekorde, die sie ja früher auch schon hätten laufen können, ihr Körperbau war identisch mit dem heutigen. Also stellt sich die Frage: Was macht den Unterschied? Und man bedenke: Es sind Fabelzeiten, die man nicht nur durch Training und Ernährung, gekoppelt mit körpereigenen Stoffen wie Ketokörpern, erreichen kann. Der heutige Kenianer ist eine durch den modernen Sportzirkus vermarktete Maschine und da läuft alles in ihn rein, was möglich ist. Das ist aber auch teilweise bei Sportlern im Westen so. Nur so sind die Fabelrekorde denkbar.