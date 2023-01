Mahutschitsch: "Erfolge unserer Soldaten inspirieren mich"

Die ukrainische Hochspringerin Jaroslawa Mahutschitsch tritt derzeit bei Wettkämpfen mit besonderer Motivation an. "Die Erfolge unserer Soldaten inspirieren mich", sagte die 21-Jährige, die am Mittwochabend das Leichtathletik-Hallenmeeting in Cottbus mit übersprungenen 1,98 Metern gewonnen hatte, der Stuttgarter Zeitung.