Leichtathletik, Hallen-EM: Mihambo und Klosterhalfen führen DSV-Aufgebot an

Weitsprung-Star Malaika Mihambo (29) und Lauf-Ass Konstanze Klosterhalfen (26) führen das deutsche Aufgebot für die Hallen-EM der Leichtathleten in Istanbul (2. bis 5. März) an.

Insgesamt treten 32 Athletinnen und Athleten des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) in der türkischen Metropole an. Das gab der DLV am Freitag bekannt. Bei den Männern hofft unter anderem Stabhochsprung-Vizeeuropameister Bo Kanda Lita Baehre auf die nächste Medaille.

Zwei DLV-Athleten reisen als Nummer eins der Meldeliste in ihrer Disziplin an: Sam Parsons und Klosterhalfen jeweils über die 3000 m. Insgesamt werden in Istanbul 26 Titel vergeben, 24 im Einzel und zwei in den Staffeln über 4x400 m.