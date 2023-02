Leichtathletik: Emotionaler Weltrekord-Coup in den Niederlanden

Nur vier Tage vor ihrem 23. Geburtstag rannte Bol in Apeldoorn ist die Runde nur 200 Meter lang - in einer neuen Fabelzeit und ließ die Halle vor Freude toben. „Als ich über die Ziellinie gelaufen bin, wusste ich, dass ich den Rekord habe - die Fans waren so laut“, sagte Bol: „Ich verdanke den Rekord den Fans. Ich habe hier in der Halle noch nie so viele Menschen gesehen.“