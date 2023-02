Leichtathletik-Paukenschlag: Deutsche Läufer knackt Rekord von 1994

Der Mittelstreckenläufer aus Aschaffenburg lief die Strecke (1,609 km) in 3:50.45 Minuten und setzte sich beim David Hemery Valentine Invitational in Boston damit knapp vor Anass Essayi (3:50.46) durch. Es ist die drittschnellste Hallenzeit, die je von einem Europäer gelaufen wurde.

Bartelsmeyer überbietet Rekord von Jens-Peter Herold

Bisher hatte Jens-Peter Herold den deutschen Rekord über die nicht-olympische Distanz gehalten. Seine Bestmarke von 3:53.74 Minuten, aufgestellt in Karlsruhe, hatte seit 1994 Bestand. Herold hatte in Seoul Olympia-Bronze über 1500 Meter für die DDR geholt.

Nach dem Rennen zeigte sich Bartelsmeyer, der im November eine sakrale Stressreaktion durchstehen musste, zufrieden mit seiner Leistung: „Ich bin ganz glücklich mit der Leistung. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu früh an die Spitze der Gruppe gegangen.“

Noch im Februar geht es für den Deutsch-Amerikaner zurück in die Heimat, wo er Ende des Monats an den deutschen Meisterschaften teilnehmen will.