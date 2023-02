Lückenkemper und Askovic holen DM-Titel über 60 m

Sprinterin Gina Lückenkemper (Berlin) hat sich zur deutschen Hallenmeisterin über 60 m gekrönt. Die 100-m-Europameisterin gewann am Samstag bei den Titelkämpfen in Dortmund ein hochklassiges Finale in 7,17 Sekunden vor ihren Staffel-Kolleginnen Lisa Mayer (Wetzlar/7,21) und Alexandra Burghardt (Burghausen/7,22).

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo bewies als Fünfte in 7,37 Sekunden ihre starken Sprint-Qualitäten. In ihrer Paradedisziplin kämpft die Weltmeisterin am zweiten Wettkampftag am Sonntag (13 Uhr/sportschau.de) um Gold.