Trauer um Goldgarant und DDR-Legende: Er machte auch westdeutsche Fußballer fit!

Die Leichtathletik -Welt trauert um einen ihrer erfolgreichsten Trainer. Wenige Monate vor seinem 90. Geburtstag ist Walter Gladrow am 30. April nach schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen.

Die Liste seiner Erfolge ist lang. In der ehemaligen DDR formte Gladrow beim SC Neubrandenburg seine Athleten und Athletinnen zu Weltklasse-Sportlern. Bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal holten Brigitte Rohde (Gold: 4x400 Meter), Elfi Zinn (Bronze: 800 Meter) und Anita Weiß (Vierte: 800 Meter) zwei Medaillen.

Wodars und Wachtel sammeln Medaillen für die DDR

Es sollten nicht die letzten Erfolge sein. In den 80er-Jahren dominierten Gladrows Sportler die Mittelstrecke. Christine Wachtel und Sigrun Wodars gewannen bei der Weltmeisterschaft 1987 in Rom Gold und Silber über 800 Meter. Die Zeiten der beiden Frauen damals in Rom stehen noch heute auf der ewigen deutschen Bestenliste (1:55,26 Minuten/1:55,32) ganz oben.