Schweden erwägt Verzicht auf Hallen-EM

Das schwedische Außenministerium rief in der Türkei lebende Schweden zuletzt dazu auf, große Menschenansammlungen in Istanbul und Ankara zu meiden. Schwedens Topstar Armand Duplantis, Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordler im Stabhochsprung, hatte zuletzt bereits erklärt, dass er aus Rücksicht auf die Sommersaison eher nicht in Istanbul am Start sein wird.