Gina Lückenkemper trauert um Leichtathletik-Star - Reaktionen nach Tod von Tori Bowie

Das Management der ehemaligen Sprint-Weltmeisterin hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass die US-Amerikanerin im Alter von nur 32 Jahren verstorben ist.

Auch Gina Lückenkemper drückte in den sozialen Medien ihre Anteilnahme am plötzlichen Ableben ihrer Kollegin aus. In ihrer Instagram-Story teilte die deutsche Star-Athletin einen Beitrag von Lance Brauman, der Bowie von 2014 bis 2018 trainiert hatte.