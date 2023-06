Leichtathletik: Uralt-Rekord von Sprint-Legende geknackt

Beim Grand Prix in New York holte sich Zharnel Hughes den Sieg im 100-m-Sprint bei leichtem Rückenwind in überragenden 9,83 Sekunden. Damit unterbot der 27-Jährige nicht nur seine eigene Bestmarke um acht Hundertstel, sondern krallte sich auch den britischen Rekord.

Dieser hatte bereits seit 30 Jahren Bestand und wurde von der britischen Sprint-Legende Linford Christie gehalten. Dieser holte sich 1993 in Stuttgart den WM-Titel in 9,87 Sekunden. Kein Brite lief die 100 Meter jemals schneller - bis vergangenen Samstag.

Hughes nun zweitschnellster Europäer

Den Weltrekord hält immer noch Usain Bolt. Der Jamaikaner sprintete bei seinem WM-Titel 2009 im Berliner Olympiastadion in 9,58 Sekunden zum Sieg. Auch in New York hat er bereits seine Spuren hinterlassen. Vor 15 Jahren stellte Bolt in 9,72 Sekunden im Big Apple seinen ersten Weltrekord auf.