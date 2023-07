Bolt-Rekord gebrochen? Mysteriöser Sprinter überrascht - bald Wettkämpfe ohne Anti-Doping-Regeln?

Während ein Sprinter in Startposition geht, sind diese Worte zu hören. Wer die Worte spricht oder wer den Rekord gebrochen haben will, wird nicht verraten. Das Gesicht des Sprinters wird nicht gezeigt. Aber er will die 100 Meter schneller gelaufen sein als Usain Bolt bei seinem Weltrekord bei der Weltmeisterschaft 2009 in Berlin. Seit damals steht die gültige Bestzeit von 9,58 Sekunden.