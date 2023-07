Speerwerfer Weber deklassiert Konkurrenz

Speerwerfer Julian Weber (Mainz) hat seine nationale Spitzenstellung bei den deutschen Meisterschaften in Kassel eindrucksvoll untermauert. Der Europameister verteidigte am Samstag mit 88,72 m erfolgreich seinen DM-Titel und sammelte auf dem Weg zu den Weltmeisterschaften in Budapest (19. bis 27. August) weiteres Selbstvertrauen.