Busemann über Leichtathletik-Fiasko: "Nein, falsch ist falsch - und sch***e ist sch***e!"

Nach dem Debakel bei der WM in Budapest prognostiziert der frühere Olympia-Zweite Frank Busemann der deutschen Leichtathletik eine düstere Zukunft.

Die internationale Konkurrenz sei enteilt, das Prädikat „Made in Germany“ habe nicht nur in der Leichtathletik „seinen Glanz sehr verloren“, sagte der 48-Jährige zwei Tage nach dem Ende der WM, bei der Deutschland erstmals ohne Medaille geblieben war.

Busemann: „Man kann nicht wirklich überrascht sein“

"Rotwein wichtiger": Diese Abrechnung hat es in sich

Das habe nicht mit mangelndem Talent bei der heutigen Generation zu tun, sondern mit den Rahmenbedingungen. „In Zukunft müssen wir in der deutschen Leichtathletik wohl nicht mehr Medaillen als Maßstab nehmen, ob die Leistung gestimmt hat, sondern ob ein Athlet an seine persönliche Bestmarke herangekommen ist“, so Busemann.