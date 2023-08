So sah zehn Jahre lang die exklusive Liste der Sport-Ikonen aus, die bei Olympia im Sommer neun Goldmedaillen gewonnen haben. Plus das über allem schwebende Schwimm-Phänomen Michael Phelps (23).

Heute vor 15 Jahren gewann der jamaikanische Sprint-Superstar Bolt Gold Nummer 3, die Medaille, die seinen kometenhaften Aufstieg 2008 in Peking vollendete, mit dem Bolt zum bis heute unerreichten Maßstab der Disziplin wurde, in der sich soeben Noah Lyles zum neuen Weltmeister gekrönt hat .

Usain Bolt: Triumphzug 2008 hatte Makel

Nachdem er schon zweieinhalb Monate zuvor in New York City seinem Landsmann Asafa Powell den Weltrekord weggeschnappt hatte, steigerte Bolt die Bestmarke beim Finale in Peking nochmals - von 9,72 auf 9,69 Sekunden.