Mihambo plädiert für bessere Förderung junger Athleten

„Ich denke, dass es vor allem darum geht, gerade junge Athleten zu fördern. Erst einmal Kinder zur Leichtathletik zu bringen und ihnen den Spagat zwischen Schule, Ausbildung, Uni und Leistungssport zu ermöglichen“, sagte die Weltmeisterin in der deutschen Ausgabe des Playboy auf die Frage, was passieren müsse, damit Deutschland wieder erfolgreicher in der Leichtathletik wird.