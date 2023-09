Nach Ankunft von Kontrolleuren: Sportler flüchten in Indien

Nur ein Starter im 100-Meter-Finale, ein Hindernis-Läufer auf der Flucht - und Sieger, die ihre Medaillen nicht abholen: Nach der Ankunft von Doping-Kontrolleuren sind die Wettkämpfe der "Delhi State Athletics Championship" in Indien gehörig aus dem Ruder gelaufen. Am letzten Tag der Leichtathletik-Veranstaltung in der indischen Hauptstadt kam es zu einem Katz-und-Maus-Spiel zwischen Athleten und Kontrollbeamten der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA). Darüber berichtete die Tageszeitung "The Indian Express".