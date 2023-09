Leichtathletik: Trotz WM-Debakel und Kritik hält DLV an Fahrplan fest

Der Deutsche Leichtathletik -Verband glaubt trotz des WM-Debakels und lauter werdender Kritik weiter an eine baldige Rückkehr unter die besten Nationen der Welt.

„Der DLV versteht die Kritik nach dem Abschneiden in Budapest“, teilte der Verband in einem Statement auf SID -Anfrage mit: „Mit den beschlossenen Maßnahmen werden wir unsere Ziele als Verband erreichen.“

Hauptziel bleibe, „bis zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles international eine Top 5-Platzierung der Nationenwertung zu erreichen“.

In diesem Zuge verwies der DLV auf die Maßnahmen, die bereits nach der enttäuschenden Vorgänger-WM 2022 in Eugene und den folgenden Europameisterschaften in München getroffen worden waren.