Ironman Hawaii: Historischer Coup für Deutsche!

Eine Medaillenserie geht weiter, dazu eine Podestpremiere - und damit ein Tag der Superlative für den deutschen Triathlon-Sport: Anne Haug und Laura Philipp haben in der Gluthitze von Hawaii für eine historische Premiere gesorgt. Haug kämpfte sich mit einem fulminanten Streckenrekord im Laufen auf Rang zwei, Philipp holte nach dramatischen letzten Kilometern Bronze. Damit standen erstmals zwei deutsche Frauen auf einem WM-Podest.

Haug verpasst Rekord

„Es ist ein mega deutsches Ergebnis“, schwärmte Haug im HR nach ihrer fünften Medaille beim fünften Start: „Ich bin sehr müde, aber überglücklich. Es war alles, was ich rausholen konnte. Deshalb bin ich super zufrieden.“ Dabei konnte sie auch verschmerzen, dass sie sich mit 40 Jahren nicht zur ältesten Weltmeisterin krönen konnte.

Philipp nach Zielankunft sehr emotional

Philipp beendete derweil nach 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen ihre Serie an vierten Rängen, bei ihrem dritten WM-Start landete sie mit achteinhalb Minuten Rückstand erstmals auf dem Podest. „Ich war sehr emotional, musste sehr kämpfen“, sagte die 36-Jährige: „Es ist einfach richtig toll und belohnt mich für die ganze Arbeit. Ich bin stolz.“

In der Morgendämmerung erwischte Haug bei der Machtdemonstration von Schwimm-Spezialistin Charles-Barclay einen perfekten Start ins Rennen, biss sich im sehr ruhigen Pazifik in einer vorderen Schwimmgruppe fest. Mit für ihre Verhältnisse starken viereinhalb Minuten Rückstand stieg sie mit zahlreichen Mitfavoritinnen um die fünfmalige Weltmeisterin Daniela Ryf aus dem Wasser.

Haug mit enormer Energieleistung

Nach halber Radstrecke ließ Philipp bei mittlerweile deutlich mehr als 30 Grad und über 70 Prozent Luftfeuchtigkeit Haug stehen, stürmte gar an Ryf vorbei. „Sie löst es hervorragend“, schwärmte Philipps Trainer und Ehemann Philipp Seipp. Sie wechselte als Dritte mit knapp elf Minuten Rückstand auf Charles-Barclay, Haug folgte anderthalb Minuten dahinter auf Rang sieben.

Schon nach 15 Kilometern zog Haug in ihrer Lieblingsdisziplin an ihrer Landsfrau vorbei - und nahm damit nicht nur Kurs aufs Podest: Von Kilometer zu Kilometer knabberte sie vorbei an den Lavafeldern Sekunden ihres immensen Rückstands auf das Führungsduo ab. Im brutal heißen Energy Lab überholte sie schließlich Knibb, die drei Kilometer vor dem Ziel geplagt von Krämpfen auch noch Philipp ziehen lassen musste.