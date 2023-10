Irrer Weltrekord! Marathon-Star kratzt an der 2-Stunden-Marke

Kelvin Kipum hat in Chicago ein Ausrufezeichen gesetzt! Beim Marathon knackte der Keniaer die Rekordmarke von seinen Landsmann Eliud Kipchoge .

Der 23-Jährige Kipum lief in der US-Metropole in 2:00:35 Stunden gleich 34 Sekunden schneller als Topstar Kipchoge vor einem Jahr in Berlin.