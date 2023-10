Leichtathletik: "Respektlos!" Heftiger Gegenwind für Alica Schmidt

Schenk schockiert: „Lässt nichts Gutes erahnen“

„Sofern Geld DIE Motivation in der Leichtathletik ist, werden wir noch weniger Erfolge erzielen. Und mit diesen sind wir seit Jahren in Deutschland nicht mehr reichlich gesegnet“, sprach er direkt die Medaillenflaute des DLV an. Bei der Weltmeisterschaft im August in Budapest war das deutsche Team erstmals in der Geschichte ohne Edelmetall geblieben. Dass der Verband so schnell wie erhofft wieder in die Erfolgsspur zurückkommt, hält Schenk für zumindest fraglich: „Dieser respektlose Beitrag lässt mich aber nicht Gutes erahnen.“