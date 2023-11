Leichtathletik-Beben: VfB Stuttgart enthüllt großen Wechsel-Coup

Nicht nur in der Fußball-Bundesliga läuft es für den VfB Stuttgart, auch der Leichtathletik-Abteilung ist ein Coup gelungen: Wie die Schwaben am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekanntgaben, wird der deutsche Zehnkampf-Rekordler Leo Neugebauer geht künftig am Neckar an den Start gehen.