Leichtathletik: Wie eine deutsche Ikone zum "Depp der Nation" wurde

„Jetzt gilt es wirklich Daumen halten und hoffen, dass er nicht die Dummheit begeht, ganz früh wieder in den Start hineinzugehen“, kommentierte er, als Jürgen Hingsen zum dritten und letzten Mal im Startblock stand: „Jetzt muss er - Gott behüte - auf ein Zehntel verzichten, um nicht gleich am Ende aller Hoffnungen, aller Träume zu sein.“

Hingsen, Silber-Gewinner in Los Angeles 1984, hatte diesmal Gold im Visier - doch nach zwei Fehlstarts hing die Mission schon am seidenen Faden, bevor sie überhaupt begonnen hatte.

Jürgen Hingsen wurde bei Olympia 1988 „Depp der Nation“

Weltrekord-Coup 1982 machte Hingsen zum Star

Der aus Duisburg stammende 2-Meter-Hüne sorgte am 14. und 15. August erstmals weltweit für Furore, als er bei einem Meeting in Ulm den Weltrekord des damals seit zwei Jahren ungeschlagenen Superstars Daley Thompson knackte.

Hingsen bestätigte seine Leistung mit dem zweiten Platz bei der EM in Athen 1982, auch bei der WM in Helsinki 1983 und bei Olympia in L.A. 1984 holte er Silber, wie auch 1986 bei der Heim-EM in Stuttgart.