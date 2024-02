Leichtathletik-Sensation in den USA

Der 19-jährige Kanadier Christopher Morales-Williams hat bei den US-amerikanischen Universitätsmeisterschaften SEC (Südosten) in Fayetteville/Arkansas völlig überraschend den Weltrekord über 400 m in der Halle geknackt.

Der Student der University of Georgia gewann in 44,49 Sekunden auf der 200-m-Bahn und verbesserte die alte Marke des US-Amerikaners Kerron Clement, der 2005 an gleicher Stelle 44,57 gelaufen war. Seine persönliche Bestzeit verbesserte Morales-Williams auf einen Schlag um neun Zehntel.