Ärger vor Leichtathletik-DM: Kugelstoßer wettern gegen DLV

Wenn am Freitagabend die Deutschen Hallen-Meisterschaften der Leichtathleten in Leipzig beginnt, dann sind die Kugelstoßer unter sich.

Kugelstoßer werden bei DM ausgelagert

„Ich finde es total schade, dass uns die große Bühne genommen wird“, sagte beispielsweise Julia Ritter in der WAZ. „Man hätte das Kugelstoßen auch in den Zeitplan am Wochenende besser integrieren können, so dass niemand bei Fehl-Stößen jenseits der Fangvorrichtungen gefährdet wäre. Wie es bei anderen Wettkämpfen auch möglich ist - etwa bei der WM in Glasgow.“