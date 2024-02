Bitter: Leichtathletik-Sensation war ungültig!

Morales-Williams hatte am vergangenen Wochenende bei den US-amerikanischen Universitätsmeisterschaften SEC (Südosten) in Fayetteville/Arkansas auf der 200-m-Bahn das Rennen gewonnen und dabei völlig überraschend die bisherige Bestmarke des US-Amerikaners Kerron Clement, der 2005 an gleicher Stelle 44,57 gelaufen war, unterboten. Seine persönliche Bestzeit hatte der Kanadier, der an der University of Georgia studiert, dabei auf einen Schlag um neun Zehntel verbessert.