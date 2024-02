Deutscher Sensationswurf bereitet Indern Kopfschmerzen

Max Dehnings Speer landete am Sonntagmittag bei den deutschen Meisterschaften in Halle bei sagenhaften 90,20 Metern. Die Auswirkung dieses Wurfs sind mittlerweile in Indien angekommen. Im Land von Neeraj Chopra, dem Olympiasieger und Weltmeister von 2023, sorgt die Leistung des 19-jährigen Deutschen für Aufruhr - und Kopfzerbrechen.