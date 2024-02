Leichtathletik: Krause stürmt zum 3000-m-Titel

Die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause ist mit einer famosen letzten Runde bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig zum Titel über 3000 m gestürmt. Nach ihrer Babypause siegte die 31-Jährige aus Trier in einem taktischen Rennen in 9:06,90 Minuten. Am Sonntag tritt Krause noch über die halbe Distanz an.