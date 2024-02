Deutscher Stabhochspringer stirbt mit 39 - ein Jahr nach Weggefährte Tim Lobinger

Der deutsche Sport trauert um Fabian Schulze. Der ehemalige Stabhochspringer verstarb am vergangenen Sonntag im Alter von 39 Jahren, wenige Tage vor seinem Geburtstag. Das bestätigte der Deutsche Leichtathletik-Verband am Mittwoch.

Schulze sei an einer „tückischen Krankheit“ verstorben, heißt es in der Mitteilung des DLV. Schulze gehörte zur goldenen Generation der deutschen Stabhochspringer um Tim Lobinger - und war nicht nur als Athlet, sondern auch als Mensch in der Szene hoch angesehen. Die Nachricht von seinem Tod habe sich wie ein Lauffeuer in der deutschen Leichtathletik verbreitet.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Schulze sei ein Aushängeschild und Vorbild gewesen, schreibt der Verband weiter. Mit einer Höhe von 5,83 Metern belegt Schulze Platz neun der ewigen deutschen Bestenliste.

Ehemalige Weggefährten trauern um Schulze

„Fabian war ein langjähriger Weggefährte, ich habe immer an ihm hochgeschaut“, sagte der ehemalige Sprinter Marius Broening. Die drei schwäbischen Topathleten Fabian Schulze, Tobias Unger und Marius Broening hatten während ihrer aktiven Zeit eine Wohngemeinschaft gebildet. „Fabian ist in unserer gemeinsamen Zeit bei Kornwestheim und in München ein Freund geworden“, meinte Tobias Unger. Er sei tieftraurig und finde kaum Worte.

Schulze war Vierter bei der Hallen-WM 2006 in Moskau, Fünfter bei der Hallen-EM 2005 in Madrid, Sechster bei der EM 2010 in Barcelona und viermal deutscher Vizemeister.

Lobinger und Schulze waren Teamkollegen bei der LG Stadtwerke München und hatten auch eine freundschaftliche Bindung, fuhren etwa gemeinsam in den Skiurlaub.

Danny Ecker, Tim Lobinger und Fabian Schulze (v.l.) bildeten ein schlagkräftiges deutsches Stabhochsprung-Team

Schulze sagte einst, dass er beim Beobachten von Flugzeugen seine Leidenschaft für das Stabhochspringen entdeckt habe. „Ich habe als Bub oberhalb des Stuttgarter Flughafens auf einer Wiese gesessen und immer den Flugzeugen hinterhergeschaut. Ja, fliegen mit einem Stab wär doch was.“ Bis zuletzt ging er seiner großen Leidenschaft, dem Gleitschirmfliegen, im Allgäu nach.