Legende sah Neugebauer-Rekord kommen

Neugebauer hatte am Samstag bei den US-College-Meisterschaften in Boston die 22 Jahre alte deutsche Hallen-Bestmarke Busemanns um 56 Zähler auf 6347 Punkte verbessert. Der 23-Jährige hält nun zwei bedeutende deutsche Rekorde, im Vorjahr hatte er mit 8836 Punkten auch den 39 Jahre alten Zehnkampf-Meilenstein von Jürgen Hingsen übertroffen und sich zum Hoffnungsträger der kriselnden deutschen Leichtathletik aufgeschwungen.

Der Olympia-Silbermedaillengewinner von 1996 gratulierte Neugebauer umgehend per Textnachricht. "Er hat sich gefreut und auch schon bedankt", berichtete Busemann am Sonntagmorgen.

Der 49-Jährige sieht in dem Studenten der Universität von Texas, der bei der WM 2023 in Budapest den starken fünften Platz belegt hatte, den großen deutschen Hoffnungsträger für das Olympia-Jahr. „Ich traue ihm eine Medaille zu, das muss ganz klar das Ziel sein“, sagte Busemann mit Blick auf die Sommerspiele in Paris.