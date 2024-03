"Größter Ultramarathon Erfolg aller Zeiten": Britin gelingt Historisches

Der Ultramarathon in Tennessee ist der wohl härteste und zugleich skurrilste Lauf der Welt. Seit 1986 haben es erst 17 Menschen geschafft, diese brutale Herausforderung in 60 Stunden zu meistern.

Diese Kunststück ist in diesem Jahr auch erstmals einer Frau gelungen - und das auf dramatische Art und Weise. Die Schottin Jasmin Paris erreichte 99 Sekunden vor dem Erreichen des Zeitlimits das Ziel. „Es war das Beste, was ich je gesehen habe, es war unglaublich“, schilderte Fotograf David Miller bei BBC Schottland diesen Moment.

Barkley Marathon mit besonderen Merkmalen

Dabei wird die Strecke, die innerhalb von zwölf Stunden zu absolvieren ist, immer in verschiedenen Richtungen absolviert. Erst muss die Distanz im Uhrzeigersinn und dann entgegen gelaufen werden. Dabei können sich durchaus Teams bilden, die in der Schlussrunde jedoch wieder getrennt werden.

So hat der erste Ankömmling die Wahl, ob er mit oder gegen den Uhrzeiger laufen möchte. Der Zweite muss dann in die entgegengesetzte Richtung laufen, was sich dann entsprechend für die anderen fortsetzt.