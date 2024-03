Leichtathletik-Skandal: "Jetzt ist das Kartenhaus zusammengefallen"

Fall Benfares: Sörgel sieht Glaubwürdigkeit erschüttert

Vater Benfares vermischt an dieser Stelle die Fälle Sara und Sofia und gibt keine Erklärung für Sofias Positivtest. Auch Spe15 weist mittlerweile explizit auf die diversen Ungereimtheiten in Benfares‘ Darstellung hin und spricht von einer „unglaublichen Wendung“.

Aus Sicht von Sörgel ist die Glaubwürdigkeit der Familie schwer erschüttert, ein „krimineller“ Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz liege nahe. Er sagt SPORT1: „Der Dopingverstoß wird eine harte Strafe nach sich ziehen, aber wenn sich bewahrheiten sollte, dass Sarah gar keinen Krebs hat, dann wäre das einer der übelsten Dopingskandale. Eine Krebserkrankung vorzugeben verletzt die Hunderttausenden Krebskranken im Land. Aber dafür wird es im Strafgesetzbuch keinen Paragrafen geben. Für mich wäre dieser Bluff moralisch noch schlimmer als die Einnahme der Dopingmittel.“ Vater Samir sei in der Hinsicht moralisch auch stärker in der Verantwortung als seine jungen Töchter.

Pikantes Foto sorgte für zusätzlichen Wirbel

Samir Benfares hatte das Bild wie folgt erklärt: Er hätte sich 2020 mit den Santas persönlich angefreundet, ohne ihre Geschichte zu kennen. Sie hätten ihnen damals durch ihre Kontakte geholfen, das Land Kenia zu verlassen, das er wegen eines Praktikums seiner Töchter in Kenia bereist hatte und in dem er wegen der damals erlassenen Corona-Beschränkungen festgesessen hätte. Zum Dank hätte er sie in Montreuil empfangen und ihnen bei dieser Gelegenheit die Trainingsanzüge geschenkt - die sie dann bei der Begegnung mit Sara in München getragen hätten, rein zufällig,