Neugebauer über Druck: "Mache mir da nicht viel draus"

Neugebauer, der an der Universität von Texas studiert, hatte am Samstag bei den US-College-Meisterschaften in Boston im Siebenkampf den 22 Jahre alte deutschen Hallenrekord von Frank Busemann verbessert, im vergangenen Jahr war ihm dies bereits bei der Freiluft-Marke im Zehnkampf von Jürgen Hingsen gelungen.

„Es läuft alles nach Plan“

Bei der WM in Budapest, erstmals im Fokus der deutschen Fans, erreichte Neugebauer Rang fünf. Bei Olympia in Paris im Sommer will er noch etwas weiter vorne landen: "Es läuft alles nach Plan und so kann es weitergehen".