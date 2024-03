Revolution im Weitsprung: Olympiasieger droht mit Rücktritt

Weitspringer Miltiadis Tendoglou ist Olympiasieger, Weltmeister im Freien und seit Samstag zum zweiten Mal in Folge auch WM-Champion unter dem Hallendach. In der Debatte um die geplante Regel-Revolution beim Absprung fühlt sich der Grieche jedoch übergangen - und droht mit seinem Rücktritt.

"Wenn das passiert, werde ich mit dem Weitsprung aufhören", sagte Tendoglou nach seiner erfolgreichen Titelverteidigung bei der Hallen-WM in Glasgow am Samstag. "Weitsprung ist eine sehr schwierige Disziplin, weil man wie ein Sprinter rennen können muss, um dann mit Präzision das Brett perfekt zu treffen", sagte der 25-Jährige: "Der Sprung an sich ist sehr einfach. Wenn sie den Anlauf ändern, wird Weitsprung zur mit Abstand einfachsten Disziplin."