Der Weltverband World Athletics testet derzeit die Einführung einer größeren Absprungzone, die den 20 Zentimeter kleinen Absprungbalken in Zukunft ersetzen könnte und so wohl neue Bestleistungen hervorbringen würde.

World-Athletics-CEO Jonathan Jonathan Ridgeon kündigte an, man wolle „eine Sportart reformieren, die seit fast 150 Jahren gleich ausgetragen wird. Wir wissen, dass das nicht ohne Kontroversen geschehen wird.“ Damit lag er genau richtig - denn der Gegenwind ließ nicht lange auf sich warten.

Heike Drechsler (r.) mit Malaika Mihambo beim Deutschen Sportpresseball in Frankfurt am Main im November 2021

„Der Anlauf ist in verschiedenen Phasen unterteilt und gerade die letzte dieser Phase ist eine Rhythmusphase“, erklärt Drechsler bei SPORT1 . „Du muss einen Punkt fokussieren, von dem du abspringst.“ Einen kleinen Balken - und eben keine größere Zone.

Drechsler: „Damit löst man nicht die Probleme“

Doch auch abseits potenziell höherer Verletzungsgefahr hinterfragt Drechsler mit einer Portion Spott die Sinnhaftigkeit des World-Athletic-Plans. „Das wäre ja so, als würde man beim Tennis das Netz weglassen.“

Einer der größten Kritiker ist neben Drechsler Jahrhundertathlet Carl Lewis, der insgesamt neun olympische Goldmedaillen gewann, davon vier im Weitsprung und fünf im Sprint. „Man sollte mit Aprilscherzen bis zum 1. April warten“, ärgerte sich der US-Amerikaner in den sozialen Medien.

„Taifun von Tokio“ könnte in Vergessenheit geraten

Besonders das legendäre Duell mit Mike Powell bei der Weltmeisterschaft 1991 sorgte für einen der vielen Momente, die der Weitsprung in seiner klassischen Form zu bieten hatte.

In seinem dritten Sprung überbot Lewis mit 8,91 Metern den Weltrekord von Bob Beamon aus dem Jahr 1968 um einen Zentimeter. Doch Powell, der in 16 Duellen gegen Lewis 15 Mal unterlag, lief bei seinem fünften Versuch zu einer Höchstleistung auf und schraubte den Weltrekord um weitere vier Zentimeter in die Höhe (8,95 Meter).