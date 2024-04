Betrugsskandal von Peking: Sieger und drei Komplizen disqualifiziert

Skandal in China! Der Halbmarathon von Peking geht mit einer irren Aktion zu Ende , die für die Disqualifikation von gleich vier Athleten sorgt.

Die Kenianer Willy Mangat und Robert Keter sowie der Äthiopier Dejene Hailu führten den Lauf in Peking lange Zeit an. Kurz vor dem Ziel gab es dann aber eine überraschende Wende. Alle drei Afrikaner verlangsamten ihr Tempo und ließen den Chinesen He Jie zum Sieg laufen. Der 25-jährige Jie kam schließlich nach 1:03:44 Stunden ins Ziel, eine Sekunde vor dem Trio.