Leichtathletik: Anklage gegen den eigenen Vater! Ingebrigtsen-Skandal eskaliert

Die Familie Ingebrigtsen hat in den vergangenen Jahren in der Mittel- und Langstrecken-Szene der Leichtathletik mächtige Fußabdrücke hinterlassen. Dies ist neben Filip und Henrik vor allem Jakob Ingebrigtsen zuzuschreiben. Der jüngste der drei Brüder ist der amtierende Olympiasieger und zweimaliger Weltmeister über 1500 Meter.

Schlammschlacht der Leichtathletik-Familie beginnt im Jahr 2022

Gjert Ingebrigtsen fungierte in der Vergangenheit als Trainer seiner Söhne und machte diese zu Siegern. Seine Methoden scheinen dabei jedoch zum Teil untragbar gewesen sein. Als die Zusammenarbeit im Februar 2022 endete, entwickelte sich eine regelrechte Schlammschlacht. Diese kochte im Herbst 2023 über als die Ingebrigtsen-Brüder im Interview mit der norwegischen Zeitung Verdens Gang heftige Vorwürfe an ihren Vater richteten.

Ingebrigtsen leugnete Vorwürfe bereits vor zwei Jahren

Schon damals wies Gjert Ingebrigtsen die Vorwürfe via Anwalt an die Zeitung Verdens Gang zurück. „Ich habe nie Gewalt gegen meine Kinder angewendet. Das wäre auch gar nicht möglich gewesen, so sehr wie die Familie in der Öffentlichkeit steht“, schilderte er seine Version der Dinge.