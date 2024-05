Leichtathletik: Neues deutsches Staffel-Drama - Olympia in Gefahr

Bei den World Relays auf den Bahamas haben die deutschen Sprinter die erste von zwei Chancen auf das Ticket für die Spiele Paris, wie schon bei der WM in Budapest im vergangenen Jahr missglückte der Wechsel des Staffelstabs von Lucas Ansah-Peprah auf Joshua Hartmann. Das identisch besetzte DLV-Quartett mit Kevin Kranz und Yannick Wolf kam nicht ins Ziel.

Leichtathletik: Joshua Hartmann wieder tragischer Held?

Mit Blick auf Olympia ist für die deutsche Männer-Sprintstaffel noch nichts verloren, in der Nacht zum Montag kann sie den Fehler in der zweiten Quali-Runde ausbügeln - diesmal müssen allerdings alle die Nerven bewahren.

Besser machte es am Samstag die 4x400m-Staffel der Männer- Manuel Sanders (Dortmund), Jean Paul Bredau (Potsdam), Marc Koch und Emil Agyekum (beide Berlin) belegten in ihrem Vorlauf in 3:01,25 Minuten den zweiten Platz und sind bei Olympia dabei - sie profitierten von der Disqualifikation der eigentlich siegreichen USA wegen einer unerlaubten Positionierung beim Stabwechsel.