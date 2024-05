Kurztrip erfolgreich: Rehm holt siebtes WM-Gold in Folge

Goldener Kurztrip nach Japan: Der deutsche Paralympics-Star Markus Rehm hat bei den Para-Weltmeisterschaften der Leichtathleten in Kobe seinen siebten WM-Titel in Folge gewonnen. Im Weitsprung setzte sich Rehm mit 8,30 m vor den US-Amerikanern Derek Loccident (7,69) und Trenten Merrill (7,35) durch und untermauerte knapp 100 Tage vor den Paralympics in Paris damit seine Ambitionen. Rehms Leverkusener Teamkollege Noah Bodelier wurde Vierter (7,12).

Für die erstmals unmittelbar vor den Sommerspielen ausgetragene WM hatte Rehm ungewöhnliche Maßnahmen ergriffen. "Ich fliege erst am Sonntag nach Japan, lande am Montag. Und am Mittwoch ist schon der Wettkampf. Ich versuche, in der deutschen Zeit zu bleiben", hatte der viermalige Paralympics-Champion im SID-Gespräch erklärt. Bereits jetzt ist alles auf Paris ausgerichtet.