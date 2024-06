Leichtathletik-EM: Deutsches Duo im Halbfinale über 200 Meter ausgeschieden

Die deutschen Sprinterinnen Talea Prepens und Jessica-Bianca Wessolly scheiden in Rom im Halbfinale aus. Die Favoritinnen kommen weiter.

Die beiden deutschen Sprinterinnen Talea Prepens (Cloppenburg) und Jessica-Bianca Wessolly (Sindelfingen) haben bei der Leichtathletik-EM in Rom den Einzug in das Finale über 200 m (Dienstag, 22.53 Uhr/ ARD ) verpasst.

Prepens, die vor den Titelkämpfen in Italien noch nie unter der 23-Sekunden-Marke geblieben war, erzielte im Halbfinale 22,99 Sekunden. Bereits im Vorlauf am Montagvormittag hatte sie mit einer 22,83 eine persönliche Bestzeit aufgestellt. Wessolly schied in 23,27 Sekunden aus.