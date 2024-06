Bestzeit in Genf: Hartmann nähert sich 10-Sekunden-Marke

Mit einer 10,06 in Genf sprintet der Kölner Joshua Hartmann auf Platz drei der deutschen Bestenliste.

Mit einer 10,06 in Genf sprintet der Kölner Joshua Hartmann auf Platz drei der deutschen Bestenliste.

Der Kölner Sprinter Joshua Hartmann nähert sich auch unter regulären Bedingungen immer mehr der magischen 10-Sekunden-Marke. Beim Meeting in Genf siegte der 25-Jährige am Samstag über 100 m in 10,06 und verbesserte damit seine persönliche Bestzeit um fünf Hundertstel.