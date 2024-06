Leichtathletik: Deutscher Sprint-Paukenschlag!

Joshua Hartmann läuft die 100 m so schnell wie noch kein deutscher Sprinter vor ihm. Doch in die Rekordlisten wird der Lauf aus einem bestimmten Grund nicht aufgenommen.

Joshua Hartmann läuft die 100 m so schnell wie noch kein deutscher Sprinter vor ihm. Doch in die Rekordlisten wird der Lauf aus einem bestimmten Grund nicht aufgenommen.

Der deutsche Sprinter Joshua Hartmann hat in Belgien für einen Paukenschlag gesorgt! Der 25-Jährige absolvierte die 100 Meter am Samstag in 9,92 Sekunden - so schnell wie noch kein deutscher Läufer vor ihm.