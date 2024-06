Halber Bart bei Leichtathletik-EM: Das steckt dahinter

Hochsprung-Olympiasieger Gianmarco Tamberi zieht bei seiner Heim-EM in Rom mit einem skurrilen Look die Blicke auf sich - nicht zum ersten Mal.

Der Weltmeister und Olympiasieger - sein geteiltes Gold in Peking mit Mutaz Essa Barshim rührte viele Fans - trat beim Finale am Dienstagabend mit einem skurrilen Look an: Er hatte sich seinen Vollbart halb abrasiert.