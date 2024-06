Konstanze Klosterhalfens Drama: Warum sie bei der EM fehlt

Konstanze Klosterhalfen verpasst die EM in Rom krankheitsbedingt. Mit Blick auf Olympia in Paris drängt die Zeit.

Die Leichtathletik-EM in Rom ist in vollem Gange - ohne eine der prominentesten deutschen Aushängeschilder: Konstanze Klosterhalfen, Titelverteidigerin über 5000 Meter, fehlt krankheitsbedingt und zittert um Olympia in Paris.

Klosterhalfen wegen Infekt nicht bei EM

Bei Klosterhalfen, Halterin des deutschen Rekords über 5000 und 10.000 Meter, war ein Infekt diagnostiziert, der ihr Leistungsvermögen in den vergangenen Wochen und Monaten merklich verringert hatte. „Die Zeit reicht nicht mehr, um in der kommenden Woche in guter Form an der Startlinie zu stehen“, heißt es in der DLV-Mitteilung. Die 27-Jährige war für die 5000 und die 10.000 Meter nominiert, über die 5000 Meter holte stattdessen die Italienerin Nadia Battocletti den Titel