Leichtathletik-EM: Protest mit Folgen für Krause

Gesa Felicitas Krause feiert nach ihrer Baby-Pause ein sensationelles Comeback bei der EM in Rom. Ein Protest des DLV hat positive Folgen für die deutsche Ausnahmeläuferin.

Hindernisläuferin Gesa Felicitas Krause hat ihr Meisterschaftscomeback nach Babypause mit EM-Gold gekrönt. Die deutsche Spitzenathletin lief bei den Titelkämpfen in Rom nach 3000 m in 9:18,06 Minuten zwar als Zweite in Ziel, doch aufgrund einer Disqualifikation wurde ihr nachträglich der Titel zugesprochen - für sie ist es die vierte EM-Medaille nach ihren Triumphen 2016 und 2018 sowie Bronze 2012.